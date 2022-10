HDP bi 11 prensîpan namzedê xwe yê Serokkomariyê digere

Enqere (K24) – Berdevka HDPê Ebru Gunay di daxuyaniyekê de prensîpên namzedên xwe yê serokkomaariyê eşkere kirin û da zanîn ku ew ê dest bi xebatên eşkerekirina namzedê Serokkomariyê bikin.

Daxuyaniya Ebru Gunay wiha ye:

Pîvanên me yên serokomariyê diyar in, me ji bo diyarkirina namzetê xwe dest bi xebatên xwe kiriye.

Em di hilbijartina serokomariyê de li ser navan nîqaşan rast nabînin, em di wê baweriyê de ne ku divê pirsgirêk bi prensîb û rêbazan bê çareserkirin. Partiya me wê bi tifaqên xwe bikeve hilbijartinên parlementoyê. Taybetmendiyên HDP'ê yên li namzetê Serokkomariyê digere diyar in: Namzetê me yê Serokkomariyê wê bi 11 prensîbên ku di belgeya helwesta me de cih digirin zelal bibe. Namzedê serokomariyê yê HDP'ê li ser esasên pêvajoya derbasbûnê ne berjewendiyên hin kom, kes, nasname û koman, berjewendiyên gelan esas digire û civakê diparêze. Namzedê Serokomariyê yê HDPê:

- Ew alîgirê rakirina sîstema serokatiyê ye, li şûna ku sîstema parlemanî ji aliyê hikûmetên herêmî ve were bihêzkirin.

- Ew parêzvaniya demokrasiya bihêz dike.

- Darazek bêalî û serbixwe diparêze.

- Çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd diparêze. Namzedê me di wê baweriyê de ye ku pirsgirêka herî bingehîn a ku divê Tirkiye çareser bike, pirsgirêka Kurd e û ji bo çareseriya demokratîk û aştiyane bi hemû hêza xwe, pirsgirêk û pirsgirêkên hemû beşên civakî yên li Tirkiyeyê li ber çavan bigire, roleke avaker digire ser xwe.

- Ew alîgirê siyaseta derve ya aştiyane ye.

-Jin doza jiyana azad û wekheviyê dikin. Li ser bingeha azadiya zayendî ye.

- Di aboriyê de edaletê diparêze.

- Di rêveberiya giştî de rûmetê diparêze.

- Li hemberî talankirina xwezayê ekolojiyê diparêze.

- Jiyana azad û siberoja ciwanan diparêze.

- Zarok li gorî sûbjektîvîteya xwe ya civakî û mafên zarokan tên avakirin.

Destûra bingehîn a demokratîk diparêze. Ew di wê baweriyê de ye ku makezagonek sivîl, azadîxwaz, nû dê bibe peymanek civakî ya rastîn, taca destpêkek nû û demokratîkbûna Tirkiyê.

Bi vî rengî me taybetmendiyên ku em li namzetê Serokkomariyê yê HDP'ê digeriyan bi awayekî zelal nîşan da û ji bo diyarkirina namzetê me dest bi xebatên xwe kir.