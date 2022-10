Supaya Pasdaran bo xwepêşanderan: Ji îro û pê ve nabe hûn derkevin kolanan

Navenda Nûçeyan (K24) – Berpirsê payebilind ê Supaya Pasdaran Husên Selamî ji xwepêşanderan re got: “Îro ji bo we roja dawî ya derketina kolanan be.”

Îro Şemiyê 29ê Cotmeha 2022yan berpirsê payebilind ê Supaya Pasdaran a Îranê Husên Selamî bi tundî gef li xwepêşanderên Rojhilatê Kurdistanê û bajarên din ên Îranê xwar û got: “Îro ji bo we roja dawî ya derketina kolanan be, êdî ez we nebînim li ser cadeyan, divê êdî dest ji wan binpêkirinan berdin, êdî nebin quqleya destê Amerîkayê! Êdî em rê nadin we.’’

Ji aliyê din ve berpirsê polîsê Tehrana paytexta Îranê Husên Rehîmî jî bi heman awayî bi zimanê gefxwarinê ragihand: “Êdî em rê nadin binpêkirina rewşa ewlehiyê û polîs dê bi tundî li hember wan kesan raweste ku wan karan dikin.’’

Piştî ku keça Kurd a Seqizê Jîna Emînî ji aliyê hêzên ewlehiya Îranê ve hat desteserkirin û canê xwe ji dest da, li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê xwepêşandan dest pê kirin û ev nêzîkî 7 hefteyan e didome.

Heta niha di encama wan bûyeran de bi sedan kes bûne qurbanî. Herwiha bi hezaran kes jî hatine girtin.