Mîrê Êzidiyan: Jin û keçên me hê jî dîl in

Hewlêr (K24) – Mîrê Êzidiyan Mîr Hazim Tehsîn Beg ragihand, piştî sala 2003yan ve rûbirûyî karesatekê bûne, gund û bajarên wan hatine wêrankirin, xelkê Êzidî aware bûne û heta niha bi hezaran ji wan li kampan dijîn. Herwiha diyar kir: “Jin û keçm me hê jî dîl in.”

Mîr Hazim Tehsîn Beg di axaftina xwe ya Dîdara MERI de ragihand, pirsa Şingal û Êzidiyan bûye pirseke siyasî û ji Hewlêr û Bexdayê daxwaz kir, dosyeya Êzidiyan werbigrin.

Herwiha diyar kir: “Em li ser ti bîr û baweriyekê gef nînin, lê belê em 74 car rûbirûyî komkujiyê bûne, ya herî dawî jî di serdema DAIŞê de bû, em piştî sala 2003yan ve rûbirûyî karesatekê bûne, gund û bajarên wan hatine wêrankirin, xelkê Êzidî aware bûne û heta niha bi hezaran ji wan li kampan dijîn.”

Mîr Hazim Tehsîn Beg destnîşan kir: “Jin û keçên me hê jî dîl in û çaverê ne ku vegerin cem kesûkarên xwe, ji bo vegerandina beşeke awareyan xebat hatine kirin.”

Herwiha got: “Gelek ji malbatên me neçarî koçkirinê bûne, doza me bûye mijareke siyasî, Şingal jî nimûneya herî baş e.”

Roja 3yê Tebaxa 2014an, DAIŞê êrîşî qezaya Şingalê ya li rojavayê parêzgeha Neynewa kir û di encamê de hejmareke mezin ji Kurdên Êzidî hatin kuştin û birîndarkirin, herwiha hejmareke mezin jî aware bûn û navçeyên wan hatin wêrankirin. Herwiha bi sedan kes jî hatin revandin ku heta niha çarenûsa hejmareke mezin nediyar e.