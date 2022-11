Serok Barzanî: Li cem min nav û erkê herî pîroz Pêşmergetî ye

Hewlêr (K24) – Serok Mesûd Barzanî di Kongreya 14an a Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) de gotarek pêşkêş kir û ragihand, li cem min nav û erkê herî mezin û pîroz, Pêşmergetî ye û ez Pêşmerge me.

Serok Barzanî di gotara xwe de diyar kir: “Pir bi dil spasiya we dikim ji bo vê baweriyê, şerefeke mezin e ku ez di xizmeta we de me, ez dixwazim ji dil ve ji we re bibêjim, ez her çi bim, li cem min nav û erkê herî mezin û pîroz Pêşmergetî ye û ez Pêşmerge me.”

Serok Mesûd Barzanî eşkere kir: “Ez ne ji wan kesan im ku dixwazin heta bimirin, serok yan berpirs bin, min dixwest keşeke wisa dirust biba li Herêm û navçeyê, min di vê kongreyê daxwaza destûrê ji we xwestiba, çimkî hemû destpêkek dawiyeke wê heye, hemû mirov çiqas mezin bin û di çi pile û payekekê de bin, di encamê de rojek tê we bi cih dihêlin.”

Herwiha destnîşan kir: “Ez jî mirovek im weke yek ji wan kesan, em bixwazin jî nexwazin jî, hûn bixwazin jî nexwazin jî, rojek îradeya Xweda li ser bû, ez we bi cih dihêlim. Ev tiştekî sirûştî ye. Lê belê înşallah, di kongreya bê de em zûtir bikin, ez bikarim wê niyetê pêk bînim, çimkî ez naxwazim mirin min ji we cuda bike, dixwazim beriya wê, ji we re bibêjim, emanetê Xweda bin.”

