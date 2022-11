Serok Barzanî: Niha dema hîmetê ye

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya bidawîhatina 14emîn kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê li Duhokê bi amadebûna endamên kongreyê gotarek pêşkêş kir.

Di destpêka gotara xwe de Serok Barzanî got: “Spas ji Xwedê re kongreya me serkeftî bû.” Her wiha Spasiya endamên Komîsyon û Dadweran kir ku serpereştiya hilbijartinan kirine û encamên hilbijartina Komîteya Navendî ya PDKê eşkere kirine.

Serok Barzanî di axaftina xwe de ji endamên kongreyê re got: “Niha ji dema hîmetê ye, madam partiya we bi ser ketiye, em hemû bi ser ketine. Serok Barzanî her wiha ji namzedên ku bi ser neketine xwest ku dilgiran nebin û PDKê ti endamekî wê zêde nîne.

Serok Barzanî di berdewamiya axaftina xwe de got: “Şaşitiyeke mezin heye, eger hûn desthilatê bidin min ez ê çareser bikim. Ez dibînim ku di lîsteyê de ti xwişk û birayên me yên Êzîdî nînin û divê ev yek were rastkirin.”

Serok Barzanî amaje bi wesiyeta Mela Mustefa Barzanî kir û got: “Min û Îdrîs bi dil û can wesiyeta Mela Mustefa bi cih anî.“ Her wiha got: “Min Nêçîrvan wek cîgirê xwe hilbijart û wî jî Mesrûr Barzanî pêşniyar kir. Ev jî peyameke zelal e ku ew jî wek min û Êdrîs dibin.”

Serok Barzanî hêviya serkeftinê ji wan her duyan re xwast û got: “Ez jî heman wesiyeta Mele Mustefa Barzanî li wan dikim û ez ê bi her awayî piştgîriya wan bikim.”

