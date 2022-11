Erdogan: Em hêvî dikin endamtiya Swêdê bo NATOyê pêk were

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokomarê Tirkiyê Recep Tayîp Erdogan piştî civîna ligel Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson ragihand: “Piştî ku peymana sêalî bêyî kêmasî were bicihanîn, hêviya me ya ew e ku endamtiya Swêdê bo NATOyê pêk were û aliyê hevpeymanîbûnê jî li peywendiyên me zêde bibe.”

Serokomarê Tirkiyê Recep Tayîp Erdogan û Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson îro 8ê Mijdara 2022yan li Enqereya paytexta Tirkiyê civiyan û piştî civînê Serokwezîrê Swêdê û Serokomarê Tirkiyê civîneke hevbeş a çapemeniyê pêk anîn.

Erdogan di civîna hevbeş ya çapemeniyê de ragihand ku mijara endamtiya Swêdê di NATOyê de, yek ji mijarên sereke yên wê civînê bûn û got: “Swêd ji bo ewlehiya xwe endamtiya NATOyê dixwaze, em jî dixwazin Swêdeke wiha bibînin ku piştevaniyê li nehiştina nîgeraniyên me yên ewlehiyê dike.”

Recep Tayîp Erdogan bal kişand ser rêkeftina sêalî ya di navbera Swêd, Fînlanda û Tirkiyê ku di Hezîrana îsal de li Madrîdê hatibû îmzekirin û got: “Em ji sozên hikûmeta nû ya Swêdê yên derbarê bicihanîna rêkeftina sê alî kêfxweş in. Piştî ku peymana sêalî bêyî kêmasî were bicihanîn, hêviya me ya ji dil ew e ku endamtiya Swêdê bo NATOyê pêk were û aliyê hevpeymanîbûnê jî li peywendiyên me zêde bibe."

Herwiha got: “Rakirina dorpêçên li ser pîşesaziya berevaniya me û dayîna destûrên bazirganiyê pêngavên girîng in. Me di gotûbêjên xwe yên îro yên ligel serokwezîr de, bendawariyên xwe yên derbarê pêngavên şênber bicihanîna ew hikmên di rêkeftina sê alî de, bi eşkere anîn ziman. Divê tekez rê li ber têkdana keşûhewaya demokrasiyê ya li Swêdê ji aliyê PKK, PYD, FETO, DHKP-C ve bê girtin.”

Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson jî ragihand, ku wan di civînê de gotûbêjek dûr û dirêj derbarê gefên ewlehiyê yên li ser herdû welatan kirine û got: “Peyama min a li vê derê eşkere ye, Swêd vê yekê fam dike, Tirkiye şerekî bi xwîn li dijî rêxistina terorî ya PKKê dike û bi sedan Tirk bûne qurbaniyên vî şerî. Ez diyar dikim ku em vê fam dikin. Em ê li ser mijara rûbirûbûna terorê, di dawiya vê salê de û destpêka sala bê pêngavên girîng biavêjin.”

Kristersson got: “Em dixwazin Swêd di rûbirûbûna terorê de alîkariya Tirkiyê bike. Hikûmeta min çend hefte berî niha hat hilbijartin. Erkê me jî bilindkirina hiqûqê ye. Di nav vê de rûbirûbûna rêxistinên terorî yên weke PKKê jî heye. Ev sozeke demdirêj e bo Swêdê.”

Ulf Kristersson ragihand ku welatê wî dê hemû sozên ku dane Tirkiyê bi cih bîne û got: “Swêd dê hemû ew sozên ku bo Tirkiyê dane bi cih bîne. Dê hem sozên ku berî enadmtiya NATOyê dane û hem jî sozên ku dê weke endameke NATOyê di siberojê de bide, dê bi cih bîne. Em dê rêkeftina sê alî bi temamî bicih bînin.”