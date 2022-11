Hûrgiliyên şewata Bursayê ku 9 penaberên Sûrî tê de canê xwe ji dest dan

Bursa (K24) - Li bajarê Bursa yê Tirkiyê di encama bûyereke trajîk de ku agir bi avahiyekê ket, 8 jê zarok 9 penaberên Sûrî canê xwe ji dest dan. Li ser bûyerê lêgerîn û lêkolîna dozgeriya Bûrsayê berdewam dike.

Li navçeya Yildirim a Bursayê, li taxa Degîrmenonu agir bi xaniyê penaberên Sûrî ket. Di encama şewatê de 8 jê zarok bi giştî 9 kesan jiyana xwe ji dest da. Zarokên ku di şewatê de canê xwe ji dest dane temenê wan di navbeya 1-11an de ye. Ligel zarokan dayika wan jî ku temenê wê 31e di bûyerê de canê xwe ji dest da. Li gor agahiyan 2 zarok jê biraziyê zilamê dayika 6 zarokên Sûriyeyî bûne û wekî mêvan li mala wan mane. Hin cîranên taxê behsa egera sabotajê dikin û ji dewletê dixwazin lêkolîneke kûr li ser vê bobelatê bê kirin.

Xebatkarê Şaredariyê û cîranê penaberên Sûriyeyî Hasan Zengîn ji K24ê re ragihand: "Bûyereke dilsoj e, yên ku mirine hemû zarok û penaberên Sûriyeyî ne. Dema agir derket em li vir bûn. Heta tîmên hawarçûnê bên me nekarî agir vemirînin. Tîmên hewarçûnê jî dereng hatin. Bi baweriya min ev sabotaj e. Divê dewlet vê meselê baş bikole. Gumana min heye di vê şewatê de."

Bavê zarokan Huseyin Aljasem ku 36 salî ye, bi bihîstina şewatê tê û hewl dide ku agir vemirîne û zarokan rizgar bike lê ew jî ji ber dumanê ji ser hişên xwe diçe û birîndar dibe. Agir di demjimêr 23:52yê şevê de derdikeve û li gorî niştecihên deverê tîmên agirkûj û hawarçûnê bi derengî gihiştine cihê bûyerê. Xebatkarê kompaniya nêzîk avahiya penaberên Sûrî ku ji şevê de mil daye tîmên hewarçûnê ji bo rizgarkirina zarokan jî dibêje; “heta me xwe gihand malbatê hemû miribûn.”

Cîranê mala penaberên Sûrî Mehmet Keren ji K24ê re diyar kir: "Ew zarok hemû li ber çavê min in niha. Heta êvarî li vir li pêş çavê me dilîstin. Me gelek caran pirsa wan dikir. Feqîr bûn; qarton û kaxiz berhev dikirin ji bo debara jiyana xwe. Ne tiştekî hêsan e ji Sûriyê ji ber şer reviyan lê li vir di nava agir de canê xwe ji dest dan. Min şahidiya wî agirî kir ji serî heta dawî. Di qata yekê de agir derket. Heta me xwe gihand hûndirê avahiyê hemû zarok şewitîbûn."

Malbata Sûriyeyî di sala 2017an de ji Helebê ji ber şer reviyane û hatine Tirkiyê. Malbat, di çarçoveya parastina demkî de li Tirkiyê hatiye bi cih kirin. Li gorî agahiyên cîranên penaberên Sûriyeyî, malbat debara xwe bi berhevkirina kaxizan dabîn dike. Herwiha li gor agahiyên parêzgarî û şaredariya Bursayê şewat ji ber gaza sobeyê derketiye.

Piştî lêkolîna serdozgeriya Bursayê li nava avahiya ku şewat lê pêk hatî bi dawî hat; termên 9 penaberên Sûriyeyî ligel gelek gumanên eniya muxalefetê û cîranên penaberên Sûrî li goristana Bûrsayê hatin binaxkirin.