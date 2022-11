Mesrûr Barzanî: Em welatên cîran piştrast dikin ku Kurdistan cihê aramiyê, ne cihê metirsiyê ye

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hêviya çareserkirina hemû nakokiyên di navbera Hikûmeta Herêmê û Hikûmeta Federal de xwest û di heman demê de daxwaz jî ji civaka navdewletî kir ku hemû êrîşên li ser xaka Herêma Kurdistanê rawestînin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro Çarşemê 23ê Mijdara 2022an di merasîma vekirina qonaxa duyem û sêyem a projeya rêya 150 metrî li Hewlêrê de gotarek pêşkêş kir û got ku hewlên wan ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de û peydakirina têkiliyeke baş li gel hikûmeta federalî berdewam in û hêvî xwest ku hikûmeta Iraqê rêkeftina di navbera hêzên siyasî yên Iraqê de cîbicî bike.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî amadehiya şandên Herêmê ji bo serdana Bexdayê dubare kir û hêvî xwest ku çare ji hemû pirsgirêkan re bên dîtin. Amaje bi wê yekê jî kir jî, hevkarî û hevahengiya di navbera Hewlêr û Bexdayê de dê bibe sedema têgihîştina zêdetir û aramiyê, ev jî di berjewendiya hemû Iraqiyan de ye.

Derbarê temamkirina rêya 150 metrî de jî Mesrûr Barzanî got, temamkirina vê projeyê xizmeta welatiyên Herêma Kurdistanê bi giştî û bi taybetî welatiyên ku ji parêzgehan din serdana Hewlêrê dikin.

Barzanî daxwaz ji welatiyên Herêma Kurdistanê kir ku di ajotinê de bilez nekin û ji bo parastina jiyana xwe û zarokên xwe, pabendî rênimayên Wezareta Navxwe û polîsên trafîkê bibin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî derbarê êrîşên li ser Herêma Kurdistanê de got: “Mixabin me dît ku di dema borî de careke din Kurdistan hat bombebarankirin û em rastî çend êrîşên nerewa hatin. Hincetên curbicur hatine dîtin ku êrîşî ser xaka Herêma Kurdistanê bikin û serweriya xak û welatê me binpê bikin. Ev yek ti pirsgirêkekan çareser nake. Em hêvî dikin ku binpêkirinên wiha bi dawî bibin.”

Her wiha got: “Hevdîtinên me ligel Hikûmeta Federal a Iraqê berdewam in û careke din bang li Hikûmeta Federal a Iraqê, civaka navdewletî û Netewên Yekgirtî dikin ku dawî li van êrişên nerewa bînin. Divê êrîşên li ser welatê me bi dawî bibin.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tekez kir jî: “Em ê xizmetên xwe bidomînin û karnameya hikûmeta xwe bi cih bînin. Dubare em ji hemû welatên cîran re dilniya dikin ku Kurdistan cihê aramiyê ye û ne cihê metirsiyê e. Em naxwazin aramî û asayîşa ti welatekî têk biçe. Em hêvîdar in ku ew jî bi heman çavî li dostaniya Kurdistanê û gelê wê binêrin. Em bi her awayî, her destdirêjiyekê li ser xaka me şermezar dikin.”