Erdogan: Em ê korîdora ewlehiyê ya li sînorê xwe temam bikin

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan dibêje, "li seranserê sînorê başûr em ê korîdora ewlehiyê temam bikin. Êrîşên rêxistina terorê û yên ku hefsarê wê di destê xwe de digirin dê nikaribin vê biryarê vegerînin".

Recep Tayyip Erdogan îro Şemiyê 3yê Kanûna 2022yan li bajarê Riha yê Bakurê Kurdistanê beşdarî vekirina rêze çalakiyan bû û got, ew cudahiyê naxin navbera koçberên Sûrî û welatiyên xwe.

Erdogan di axaftina xwe de behsa kiryarên desthilata xwe kir û got ji bo rewşa aborî ya cotkaran dê alîkariyê bidin û hewl didin pirsgirêkên wan çareser bikin.

Herwiha yek ji mijaran jî egera operasyoneke bejahî bo ser Rojavayê Kurdistanê bû lê Erdogan derbarê mijarê de tenê got ewê kar û xebata xwe ya korîdora ewlehiyê temam bikin.

Erdogan di axaftina xwe de peyameke 8 xalî rêz kir û got: “Yek, hûn amade ne ku di hilbijartina 2023an de vî birayê xwe ji bo serdemeke din wek Serokomar destnîşan bikin? Du, Em amade ne ku xebatên xwe yên zagonsaz bi bidestxistina piraniyê di parlamentoyê de bidomînin. Hûn amade ne ku erkê bidin? Sê, Bi serkeftina modela aboriya Tirkiyeyê em ê zehmetiyên ku jiyana gelê me zehmet bike li pey xwe bihêlin. Em amade ne ku bi hilberîn, kar û hinarde xwe mezin bibin. Hûn amade ne ku vê erkê bidin? Çar, Li seranserê sînorê başûr em dê tekez korîdora ewlehiyê temam bikin. Êrîşên rêxistina terorê û yên ku xefsarê wê di destê xwe de digirin dê nikaribin vê biryarê vegerînin. Pênc, Em dê welatê xwe têxin nava 10 aboriyên herî mezin ên cîhanê. Şeş, Em dê sîstema rêveberiya xwe pêş bixin. Tenê derdê wan kesên ku xemilandiyên Tirkiyeyê ya kevin dikin, wek ku li ser maseya 6an, mijûlî belavkirina hin tiştan in. Heft, em dê îspat bikin ku yên ku tenê şiyana wan ew e ku desthilatdariya xwe di partiya xwe de bidomînin, tiştek nîne ku pêşkêşî Tirkiyeyê bikin. Heşt, Em amade ne rave bikin ku siyaseta derew û îftirayê ya ku dibe di civînên partîyên girtî de bixebite, di jîyana rastîn da tu beramberê wê tune ye?”