Jûra Bazirganî ya Diyarbekirê bi tabletan xwendekarên dersa Kurdî xelat kir

Diyarbekir (K24) - Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê ji bo ku xwendekar zêdetir waneya kurdî ya bijare hilbijêrin kampanyayeke berfireh hatibû birêvebirin. Kurdistan24 û gelek dam û dezgehên sivîl jî piştgiriya vê kampanyayê kiribûn. Bi vê kampanyayê bi deh hezaran xwendekar waneya kurdî bijartin. Jûra Pîşesazî û Bazirganî ya Diyarbekirê jî 120 ji wan xwendekaran bi iPad’an xelat kir.

Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê îsal saziyên perwerdehiyê û dam û dezgehên sivîl beşdarî helmeta hilbijartina waneya kurdî ya hilbijare bûn. Jûra Pîşesazî û Bazirganî ya Diyarbekirê (DTSO) jî ragihandibû ku ew dê xwendekarên ku waneya kurdî hildibijêrin bi iPad’an xelat bikin. 120 xwendekarên ku waneya kurdî hilbijatine û serî li Jûra Bazirganî dane bi merasîmekê xelatên xwe wergirtin.

Rayedarên Jûrê dan zanîn ku; ew dersên bijarte yên kurdî gelekî watedar dibinin û bang li Wezareta Perwerdehiyê kirin ku tayînkirina mamosteyên kurdî di zûtirîn demê de bê kirin.

Serokê Jûra Pîşesazî û Bazirganî ya Diyarbekirê (DTSO) Mehmet Kaya ji K24ê re diyar kir: “Hikûmetê rê daye ku dersa Kurdî ya hilbijare hebe û xwendekar dikarin serî lê bidin. Me jî xwest ku em vê yekê han bidin û piştgiriya wê bikin. Me xwest ku xwendekar an bi Kurmancî an jî bi Zazakî metnekê çîrokan binivîse û serî li me bide. Me xwest ku xwendekar eleqeyê bidin zimanê xwe. Armanca me ew bû em perwerdehiya ziman teşwîq bikin.”

Rêveberên Jûra Bazirganî û malbatan, ji bo ked û piştgiriya lêxwedîderketina zimanê kurdî spasî li Kurdistan24ê jî kirin. Îsal li Bakur û Tirkiyeyê ji bo werzê 2022-2023 yê perwerdehiyê bi deh hezaran xwendekaran serî li dersên hilbijare yên kurdî dan. Xwendekar û malbatan spasiyên xwe pêşkêşî Jûra Bazirganiyê kirin û gotin ku divê hemû malbat li zimanê xwe xwedî derkevin.

Xwendekar Nazli Kaya diyar kir: “Ez hez dikim ku Kurdî binivîsim û bixwînim.”

Herwiha Elî Heyder got: “Tableta min nebû, min got ez jî tabletekê bigirim, min wergirt. Min jî serî lê da û şikir ev e min wergirt.”

Rozerîn Arslan jî dibêje: “Ez dixwazim hemû hevalên min Kurdî hîn bibin û bizanin bi Kurdî biaxivin.”

Jiyan Ulgen diyar dike: “Zimanê me yê Kurdî gelek xweş e, Diyarbekir jî bajareke xweş e, em ji Kurdî hez dikin.”

Dayîka xwendekarekî ya bi navê Hêja Uluk destnîşan kir: “Me ji xwe zimanê xwe ji bîr nekiriye. Em li mal bi Kurmancî diaxivin lê zarok li dibistanê bi Tirkî diaxivin. Me zimanê xwe ji bîr nekiriye, çar zarokên min hene, her çar jî dizanin Kurdî biaxivin. Zimanê Kurdî zimanê me ye.”

Rayedarên Jûra Bazirganî bang li sazî, rêxistin û kompanyayan dikin ku beşdarî kampanyayên piştgirîkirina perwerdehiya zimanê kurdî bibin.