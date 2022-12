Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Partiya Nûbûn Ozturk Yilmaz li Enqerê li avahiya partiya xwe ji sê cihên laşê xwe rastî êrîşa bi kêran hat û birîndar bû.

Ozturk Yilmaz got, êrişkar xwest serê wî bibire lê negihişt armanca xwe û got jî êrişkar ser bi Erdogan in.

Yilmaz Konsulê berê yê Tirkiye bû li Mûsilê û sala 2014ê ji aliyê DAIŞê ve dîl hatibû girtin.

