Mustafa Ozçelîk: Alaya Kurdistanê tekez dê li asîmanê Kurdistana azad da liba bibe

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) Mustafa Ozçelik Roja Ala Kurdistanê bi peyamekê li hemû welatiyan pîroz kir.

Ala Kurdistanê ku 17.12.1945an li ser avahiya hikûmeta Komara Kurdistanê li Mehabadê hatibû bilindkirin, ji wê rojê ve jî wek sembola netewî ji aliyê hemû Kurdan ve tê pîrozkirin. Serokê Giştî yê PAKê Mustafa Ozçelîk ev roj bi peyamekê li welatiyan pîroz kir.

Peyama Serokê Giştî yê PAKê Mustafa Ozçelîk:

Tu şika me jê tuneye ku Alaya Kurdistanê dê miheqeq li ser asîmanên Kurdistana azad da liba bibe

Ji bo Alaya Kurdistanê li ser asîmanên her çar parçeyên Kurdistanê jî wek alaya azadî û serfirazîyê liba bibe, bi milyonan Kurd û Kurdistanî şehîd ketine, xebitîne, têkoşane. Tu şika me jê tune ye ku ew xwîn û keda gelê me dê miheqeq bigihêje armanca xwe û Alaya Kurdistanê dê li ser asîmanên her çar parçeyên Kurdistanê jî, wek alaya azadî û serfirazîyê liba bibe.

Bi şîara '’Azadî ji bo Kurdistanê, Azadî li Kurdistanê'’, ez Roja Alaya Kurdistanê li hemû gelên Kurdistanê pîroz dikim.

17.12.2022

Mustafa Ozçelîk

Serokê Giştî yê PAKê (Partîya Azadîya Kurdistanê)