Sibe Serokwezîra Îtalyayê dê serdana Hewlêrê bike û ji aliyê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ve were pêşwazîkirin

Hewlêr (K24) – Serokwezîra Îtalyayê Giorgia Miloni bi yaweriya du wezîrên hikûmeta xwe, dê serdana Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bike û ji aliyê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ve were pêşwazîkirin.

Fermangeha Medya û Zanyarî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, Biryar e sibe roja Înê 23ê Berfanbara 2022yan Serokwezîra Îtalyayê Giorgia Miloni bi rêya Balafirgeha Navdewletî ya Hewlêrê ve bigihe Herêma Kurdistanê û ji aliyê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ve were pêşwazîkirin.

Serdana Serokwezîra Îtalyayê piştî wê yekê tê ku roja 8ê Berfanbara 2022yan nameyek ji Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re şandibû û soza serdana Herêma Kurdistanê dabû.

Giorgia Miloni di nameya xwe de diyar kiriye ku peywendiyên dostane yên navbera Îtalya û Herêma Kurdistanê xwedî dîrokeke dûr û dirêj in û her du alî di rûbirûbûna astengiyên li ber asayîş û seqamgîriyê de hevbeş in û daxwaza welatê xwe ji bo bihêzkirina pêwendiyên ligel Herêma Kurdistanê dubare kiriye, bi taybetî pêşvebirina pêwendiyên du alî yên di warê bazirganî, çandinî û enerjiyê de.

Meloni di nameya xwe de ku ji Mesrûr Barzanî re nivîsandiye, diyar kir: "Ez hêvî dikim ku we di demek nêzîk de bibînim û ligel we bicivim."

Serokwezîra Îtalya dê di vê serdanê de li gel rayedarên Herêma Kurdistanê bicive û serdana leşkerên Îtalyayê bike ku di çarçoveya hêzên hevpeymaniya dijî DAIŞê de li Herêma Kurdistanê xizmetê dikin.

Serdana Serokwezîra Îtaliyayê piştî demekê tê ku Seroka Macarîstanê Katalin Novak serdana Herêma Kurdistanê kiribû û ligel rayedarên payebilind ên Herêma Kurdistanê civiyabû û piştre li bajarokê Enkawa ligel Serokwezîr Mesrûr Barzanî dibistanek vekiribû û piştre serdana El-Quş kiribû.