Mesrûr Barzanî: Em bi baweriya bi xwe ve li sala nû dinêrin

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pîrozbahiya sala nû li xelkê Kurdistanê kir û ragihand, bi baweriya bi xwe ve em li sala nû dinêrin.

Beriya dawiya sala 2022an û destpêka sala 2023an, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek belav kir.

Di peyama xwe de Serokwezîr tevî pîrozbahiya hatina sala nû ragihand, tevî astengiyan, me di sala 2022an de pêşketinên mezin bi dest xistin. Em bi baweriya bi xwe ve li sala nû dinêrin.

Happy New Year, everybody.



We achieved enormous progress in 2022 despite the many challenges, and look forward to the New Year with renewed confidence about our potential and future -mb.