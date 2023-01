Mîr Perwer li gundê xwe bi xakê hat spartin

Mûş (K24) - Li bajarê Mûşê yê Bakurê Kurdistanê, cenazeyê Mîr Perwer ku di êrîşa Parîsê de, ligel Evîn Goyî û Abdurrahman Kizil hatibû kuştin, di bin bergiriyên ewlehiyê û qedexeyan de bi xakê hat spartin.

Termê muzîkjenê Kurd Mîr Perwer ji bo bê veşartin, îro di 5ê Çileyê de gihişt bajarê Mûşê û girseyekî welatiyan jî, ji bo merasîma definkirina wî, li ser rêya gundê Dêra Ewrê ya ser bi Gimgima navçeya Mûşê amade bûn.

Welatiyê bi navê Nûredîn Denîz ji K24ê re diyar kir: “Ji mezelên me ditirsin, ji cenazeyên me ditirsin û ji me ditirsin. Bi îzna Xwedê, bi diayên ji bo Xwedê, em ê nehêlin ew bi ser kevin û êdî dawiya wan polîtîqayan hatiye. Serê wan Kurdê xwenas û xwedanas sax be. Ez dibêjim hûn hemû bi xêr hatine.”

Hemû rêyên derdora gund û goristana ku Mîr Perwer lê hat definkirin, ji aliyê hêzên ewlekariya Tirkiyê ve hatibûn girtin û rê nehat dayîn ku welatî û endamên malbatê jî beşdarî merasîma definkirinê bibin.

Welatiyekî bi navê Yusuf Engîn ku ji gundê Mîr Perwer e, ji K24ê re diyar kir: “Îro nehiştin ku em cenazeyê xwe bînin û defin bikin. Cenazwyê wî ji balafirgehê girtin, ji malbatê û girseyê cuda anîn. Em hatin rêya gund girtibûn, nedihiştin ku em werin gundê xwe. Em hatin derbasî gund bûn, lê nehiştin em biçin gel cenaze. Nehiştin ku malbata wî jî biçe ser cenaze. Ev zilm e. Mîr Perwer hatibû qetilkirin, lê nehiştin ku em cenazê wî jî bi rihetî defin bikin.”

Piştî ku termê Mîr Perwer hat definkirin jî dorpêça li derdora gund û goristanê berdewam kir û rê nehat dayîn ku welatî û endamên çapameniyê biçin ser goristanê û li welatiyên ku xwestin bikevin gund jî ji aliyê hêzên ewlehiya Tirk ve destwerdanên tund hatin kirin.