Buldan: Em bi hemû hevalbendên xwe re namzedê serokomariyê diyar dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Hevseroka Giştî ya Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Parvîn Buldan diyar kir, ew ê bi Tifaqa Ked û Azadiyê û hemû hevalbendên xwe re namzedê ji bo hilbijartina serokomariyê nîşan bidin.

Hevseroka Giştî ya HDP Pervîn Buldan di 4. Kongreya Asayî ya Rêxistina Parêzgeha Îdirê de axivî û got: “Çavê her kesî li HDP’ê ye. Dê namzet namzet nîşan bide yan na? Gelo ew ê piştevaniya Hevpeymaniya Netewî bike yan na? Stratejiya HDP'ê wê weke hilbijartinên herêmî be yan jî armanceke wê ya nû heye? Ma ew ê stratejiyek nû destnîşan bike?”

Buldan got jî: “Duhî min li Qersê daxuyanî da; Min got HDP dê namzetê xwe eşkere bike û bi namzetê xwe bikeve hilbijartinê. Tekane mijara ku ji duh ve tê nîqaşkirin ew e ku HDP namzet nîşan bide yan na.”

Her wiha got: “Ez careke din diyar dikim ku HDP dê bi tifaqên xwe re namzetê xwe diyar bike. Namzetbûna HDP’ê, bi Tifaqa Ked û Azadiyê, tifaqa jinan, tifaqa Kurdan û tifaqên hêzên demokratîk re, helbet wê hin xeyal û stratejiyên wan ên paşerojê têk bibe.”

Buldan tekezî li ser wê yekê jî kir: “Ez dixwazim tekez bikim ku yên ku ji bo gelê Kurd û dostên wan zindan û goristanan dibînin, mehkûmî windakirinê ne.”