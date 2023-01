Mesrûr Barzanî: Em amade ne ligel hikûmeta nû ya Iraqê kar bikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî got, ew vegeriyaye Bexdayê û amade ye ligel hikûmeta nû ya Iraqê kar bike.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro Çarşemê 11/1/2023an piştî serdana xwe ya Bexdayê li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” ragihand: “Em vegeriyane Bexdayê û em amade ne ligel hikûmeta nû ya Iraqê kar bikin, ji bo paşerojeke baştir û geştir ji gelê me re ava bikin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro bi serdanekê gihîşte Bexdayê û ligel Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî civiya.

Her wiha biryar e Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi Serokomar Letîf Reşîd, Serokê Encûmena Nûneran Mihemed Helbûsî û Serokê Encûmena Bilind a Dadweriyê Fatiq Zîdan re bicive û çend pirsên giring gotûbêj bike.

Back in #Baghdad and ready to work with the new government to build a better, more prosperous future for our peoples -mb. pic.twitter.com/jRSOm8lC0p