Mesrûr Barzanî: Emê rêyên nû yên bazirganiyê xurt bikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêbend e ku di demeke nêzîk de rêyên nû yên bazirganî berfireh bike û berhemên zêdetir hinardeyî derve bike.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 18ê Çileya 2023an li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” nivîsî: “Di kêmtirî neh mehên borî de em hevkar bûn di danîna berhemên nû yên Kurdistanê li supermarketên seranserê çar welatên Kendavê.”

Ragihand jî: “Ez bi biryar im ku rêyên nû yên bazirganiyê xurt bikin, zêdetir hinarde bikin û veberhênanê di warên din de ên wek bank, enerjî û teknolojiya darayî de bikin.”

Barzanî di twîttera xwe de wiha got: “Hevalbendên me jî dê alîkariya me bikin.”

In less than 9 months, we helped put fresh Kurdistani produce into supermarkets across four Gulf states.



I'm determined to consolidate our new trade routes, export more and invest in other areas - banking, energy and fintech.



Our partners will help. #wef23 #KurdistanInDavos pic.twitter.com/sqAnDIN233