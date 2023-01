Amerîka tekezî li yekrêziya Kurd dike

Hewlêr (K24) – Konsulxaneya Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê, bi rêya Twitterê tekezî li yekrêziya Kurd dike.

Îro Çarşemê 18ê Çileya 2023an, Konsulxaneya Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê twîtek belav kir û ragihand: “Rêkxerê Koşka Spî bo Karûbarên Asayîşa Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê Brett McGurk di civînan de ligel her yek ji Serok Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û berpirsên YNKê, tekezî li ser girîngiya yekrêziya Kurd kiriye, ji bo pêşvebirina berjewendiyên hevbeş û xweşguzeraniya Herêma Kurdistanê û gelê Iraqê.”

Di çend rojên borî de Rêkxerê Koşka Spî bo Karûbarên Asayîşa Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê Brett McGurk gihîşte Hewlêrê û ligel Serok Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û berpirsên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) civiya.

In high level engagements, w/ @IKRPresident, @masoud_barzani, @qubadjt, @Bafeltalabani, White House Coordinator @brett_mcgurk & SPE @amoshochstein stressed the importance of Kurdish unity to advance shared interests & for the prosperity of the IKR & all of Iraq. pic.twitter.com/dMypSTVWUV