Serok Barzanî pêşwazî li şandeke hevbeş a balyozên Fransa û Almanyayê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro 22ê Çileya 2023an, pêşwazî li Balyozê Fransa li Iraqê Eric Chovalier û Balyozê Almanya li Iraqê Martin Jaeger kir.

Di destpêka hevdîtinê de, balyozên her du welatan dan xuyakirin ku Fransa û Almanya bi hevbeşî giringiyê didin mijarên girîng ên navdewletî, bi taybetî rewşa Iraq û Herêma Kurdistanê û her du welat giringiyeke taybet didin aramî û bexteweriya Herêma Kurdistanê. Her wiha ji Serok Barzanî re dan zanîn ku Fransa û Almanya bi niyaz in ku navendeke hevbeş ya çandî li kelha Hewlêrê ava bikin, ew jî bi armanca pêşxistina pêwendiyên çandî, zanistî û neteweyî yên di navbera Herêma Kurdistanê û Almanya û Fransa de.

Her di vê civînê de, Serok Barzanî xweşhaliya xwe bi hevahengiya hevbeş a Almanya û Fransa li hember babetên navdewletî nîşan da û ew bi babeteke giring û bibandor zanî. Serok Barzanî biryara Parlementoya Almanyayê ya ji bo naskirina komkujiya Şingalê weke jenosîd, bilind nirxand û ev yek weke gaveke girîng û dîrokî da zanîn. Daxwaz kirî jî ji bo pêkanîna dadperweriyê û dermankirina birîna xwişk û birayên Êzidî, welatên din ên Yekîtiya Ewropayê jî biryarên bi vî rengî bidin.

Her di vê hevdîtinê de, rewşa siyasî ya navçeyê û pêşhatên dawî yên proseya siyasî ya Iraqê hatin gotûbêjkirin û di derbarê pêwendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal a Iraqê de jî, şanda mêvan kêfxweşiya xwe nîşan da û ew atmosfera erênî ya di pêwendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de heye, bi derfetek ji bo çareserkirina pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de zanî.

Rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê mijareke din a vê hevdîtinê bû û şanda mêvan dubare ku Fransa û Almanya li ser piştevanî, hevkarî û hevahengiya li gel Herêma Kurdistanê berdewam dibin.

Hêjayî gotinê ye ku di civînê de Konsulê Giştî yê Fransa li Hewlêrê Olivier Dicotini amade bû.