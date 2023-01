Erdogan roja hilbijartinên Tirkiyê diyar dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan roja hilbijartinên wî welatî eşkere kir û got ku roja 10ê Adara 2023an bangeşeya bo hilbijartinê dest pê dike.

Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayîp Erdogan da xuyakirin, erkê wî heye biryara encamdana hilbijartinê bide û ewê 10ê meha Adarê biryara xwe eşkere bike.

Erdogan da zanîn, li gor yasayê şêst roj piştî biryarê dê hilbijartin were encamdan. Erdogan gotibû 14’ê Gulanê dê hilbijartin werin kirin.

Erdogan di wê derbarê de got: “Hin alî dixwazin şaş bikar bînin. Ev ne hilbijartina pêşwext e. Em hilbijartinê hinek pêş ve tînin. Wek hevpeymaniya Cumhur ez bi Dewlet Bahçelî re axivîm û me got, nabe em dem winda bikin. Wek Serokomar, ez ê 10ê Adarê bi awayeke fermî biryara hilbijartinê bidim. Piştî biryarê şêst roj heye, Komîsyona Bilind a Hilbijartinê li ser van şêst rojan kar bike û roja encamdana hilbijartinê diyar bike.”