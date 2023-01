Diyadîn Firat: Eger HDP were girtin alternatîvên me hene

Hewlêr (K24) - Endamê Komîteya Rêveberiya Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Diyadîn Firat li ser egera girtina HDPê diyar kir, alternatîvên HDPê hene û ew ê beşdarî hilbijartinan bibin.

Diyadîn Firat ji bajarê Enqerê beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û derbarê doza girtina HDPê de ragihand: “HDPê serlêdan kir ku girtina HDPê bihêlin piştî hilbijartinan, lê belê dozger di îdianameyê de got delîlên me temam in û em tiştekî wisa naxwazin, demildest civînê bikin û dadgeh bila HDPê bixitimîne, biryar rojek paşde avêtin, sibe dê biryar diyar bibe.”

Firat dibêje: “Ew dixwazin HDPê bêsiyaset bihêlin, lê ev hesaba şaş e, amadehiyên HDPê yên partiyê hene, bi gelek partiyan diyaloga me didomin, di mesela partiyan de ketina hilbijartinan, pirsgirêk nîne, partiyên me amade ne.”

Li ser partiyên alternatîv, Diyadîn Firat eşkere kir: “Alternatîvên HDPê hene, Partiya Çep a Keskan heye, di wir de em dikarin bikevin, partiyên ku mafê beşdariya hilbijartinan bi dest xistine bi HDPê re di diyalogê de ne, aniha tiştekî zelal tune ye, lê hevdîtin û diyalog didomin.”