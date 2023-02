Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Kemal Kiliçdaroglu ragihand, Serokê berê yê CHPê Denîz Baykal jiyana xwe ji dest da.

Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kilicdaroglu di daxuyaniya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de got, “Bi xemgîniyeke mezin min koça dawî ya serokê me, evîndarê Tirkiyê û partiya me ya Komarî ya Gel, parlamenterê me yê Antalyayê, mezinê me yê hêja Denîz Baykal bihîst. Çîroka jiyaneke tijî têkoşîn ji me re hîşt. Serê miletê me sax be.”

Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

DENÎZ BAYKAL KÎ YE?

Di 20ê Tîrmeha 1938an de li Antalyayê ji dayik bû. Li Zanîngeha Enqereyê Fakulteya Hiqûqê qedandiye. Doktoraya xwe di Fakulteya Zanistên Siyasî de xwendiye.

Wî xwendina xwe ya piştî doktorayê du salan li zanîngehên Columbia û Berkeley ên Amerîkayê berdewam kir. Li Fakulteya Zanistên Siyasî wek mamosteyê zanistên siyasî kar kiriye. Di warê zanista siyasî de pirtûk û gotar weşandine.

Di serdemên 15, 16, 18, 19, 20, 22 û 23an de wek Parlamenterê Antalyayê hat hilbijartin. Ew Hevserokê Komîsyona Hevbeş a Parlamentoya Yekîtiya Ewropayê ya Tirkiyê bû.

Ji bo Endamê Encûmena Parlamenteran a Konseya Ewropayê hat hilbijartin. Di Hikûmeta 37an de Wezîrê Darayî, di Hikûmeta 42emîn de Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî û di Hikûmeta 52emîn de jî Wezîrê Derve û Cîgirê Serokwezîr bû.

Ji bo cîgirê serokê Enternasyonala Sosyalîst hat hilbijartin. Serokê Partiya Gel a Komarî bû. Baykal, zewicî bû û du zarokên wî hene.