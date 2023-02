Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ligel Hakimê Res El Xeyme civiya

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di çarçoveya beşdarbûna Lûtkeya Cîhanî ya Hikûmetan a li Dubayê de ligel Hakimê Mîrnişînê Res El Xeyme civiya.

Îro Duşemê 13ê Sibata 2023an, Serokwezîr Mesrûr Barzanî li bajarê Dubayê, ligel Hakimê Mîrnişînê Res El Xeyme Şêx Siûd Bin Seqer El Qasimî civiya.

Di hevdîtinê de li ser pêşvebirina pêwendiyên dostane yên navbera herdu aliyan û pêşhatên herî dawî yên Iraqê û navçeyê bi giştî, gotûbêj hat kirin.

Ji aliyê xwe, Hakimê Res El Xeyme diyar kir, ku şanaziyê bi dostaniya ligel Herêma Kurdistanê dike û hêviya xwe anî ziman ku di hemû astan de pêwendiyên xwe bihêztir bikin.

Herwiha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tekezî li nirxên hevbeş ên navbera Herêma Kurdistanê û Îmaratê kiriye û dûpat kiriye ku Herêma Kurdistanê dixwaze sûdê ji ezmûna serkeftî ya Îmaratê di warê avakirinê de werbigre.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê derbarê hevdîtina xwe ya ligel Hakimê Res El Xeyme ragihand: “Ez xweşhal bûm bi dîtina hevalê xwe Şêx Siûd Bin Seqer El Qasimî di çarçoveya Lûtkeya Cîhanî ya Hikûmetan de.”

Mesrûr Barzanî di twîta xwe de diyar dike: “Ez bi kêfxweşî li bendê me ku bixêrhatinî li Hakimê Res El Xeyme bikim li Herêma Kurdistanê li beramber vê mêvandariya germ ku li Res El Xeyme li me kir.”

