Amerîkayê li Sûriyê firokeyeke Îranê xiste xwarê

Navenda Nûçeyan (K24) – Artêşa Amerîkayê li Sûriyê firokeyeke bêfirokevan xiste xwarê ku ji aliyê Îranê ve hatiye çêkirin û deverên petrolê yên bakurê rojavayê Sûriyê difiriya.

Li gor zanyariyan, karê firokeya bêfirokevan a Îranê, sîxûrî bûye.

Fermandariya Navendî ya Amerîkayê di daxuyaniyekê de eşkere kir, hêzên Amerîkayê li Sûriyê firokeyeke bêfirokevan a Îranê xiste xwarê.

Hat diyarkirin ku firokeya bêfirokevan ji bo encamdana karê sîxûriyê li derdora asmanê Conoco firiyaye, ku baregeha dewriye ye li bakurê rojhilatê Sûriyê.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w