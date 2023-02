Mesrûr Barzanî: Em ligel Fransayê pêwendiyên xwe zêdetir pêşve dibin

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî piştî civîna ligel Serokê Fransayê ragihand, ligel Fransayê pêwendiyên xwe zêdetir pêşve dibin, bi taybetî di warê bazirganî û veberhênanê de.

Îro Pêncşemê 16 Sibata 2023an, Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Ez kêfxweş bûm ku îro li Koşka Elysee, ligel Emmanuel Macron civiyam.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî diyar kir: “Em bi hev re hevkar û alîkar bûn di parastina cîhanê de ji terorîstên DAIŞê, niha jî pêwendiyên xwe zêdetir pêşve dibin, bi taybetî di warê bazirganî û veberhênanê de.”

Îro Pêncşemê 16ê Sibata 2023an, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li Koşka Elysee ya li Parîsê, ji aliyê Serokê Fransayê Emmanuel Macron ve hat pêşwazîkirin û civiyan.

