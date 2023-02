Li gundê Kûyûmcûlar ji 55 avahiyan 52 avahî rûxiyan

Diyarbekir (K24) – Yek ji gundên bandoreke mezin ji erdhejê dîtî gundê Kûyûmcûlar a Mereşê ye ku pirraniya avahiyan ruxiyane û welatiyên vî gundî li benda çareseriyekê ne.

Di encama erdhejên Mereşê de 11 bajar û 54 navçe zirareke mezin dîtin û her wiha bi hezaran gund jî bandor ji erdhejê dîtin ku li gundê Kûyûmcûlar a Mereşê ji 55 avahiyan 52 avahî ruxiyan. Sedema xirabuna mezin a vî gundî jî ew cihê ku gund lê ava bûye ye. Naîl Keserê dayîka wî di erdhejê de jiyana xwe ji dest daye dibêje wan nedizanî gund evqasî di bin metirsiyê de ye.

Naîl Keser: “Gundê me gundek kevin e. Piştî erdhejê me zanî ku gundê me li ser derzê hatiye avakirin. Ji ber wê bi awayeke bihêz gundê me hejiya, dayîka min jî ma bin kavilan de, min karî bavê xwe derxim lê dayîka min mir.”

Mexdûrên erdhejê yên gundê Kûyûmcûlarê dibêjin kêliyên erdhejê tirseke mezin di dilê wan de çêkir kû ne pêkan e ti caran ew dema erdhejê ji bîra wan here.

Kemal Sûndû: “Dengê teqînekê hat û erdhejê dest pê kir em derketin şaneşînê û şaneşîn hilweşiya gihîşt erdê û ez vegeriyam nav malê ku bavê xwe derxim, wê demê ji lingê xwe birîndar bûm û hatin min û bavê min derxistin”

Aytaç Nergîz: “Wek qiyametê bû, li aliyekê dengek wek dengê biruskê, li aliyekê befir dibarî û li aliyekê hawara mirovan. Ez nizanim ezê çawa pênaseya wê demê bikim. Gotin têrê nakin.