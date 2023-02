Kurdistan ji bo parastina Herêmê ji metirsiyên erdhejê tedbîran digire

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Avadankirin û Niştecihkirinê yê Herêma Kurdistanê Dana Ebdulkerîm îro Sêşemê ragihand, wezareta wî bi mebesta parastina Herêmê ji metirsiyên erdhejê, tedbîrên pêwîst digire.

Bi amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 21ê Sibata 2023an, komxebata Wezareta Avadankirin û Niştecihkirinê bi hevahengî ligel Beşa Kurdistanê ya Enstîtuya Betonê ya Amerîkî ku taybet e bi parastina Herêma Kurdistanê ji erdhejan, birêve diçe.

Wezîrê Avadankirin û Niştecihkirinê yê Herêma Kurdistanê Dana Ebdulkerîm di komxebatê de gotarek pêşkêş kir û ragihand, dê mekanîzmayên nû ji bo danîna projeyan bên qebûlkirin. piştî erdheja wêranker a ku li Tirkiye û Sûriyê rû daye û bi dehhezaran kes bûne qurbanî.

Ebdulkerîm her wiha got, hikûmet bi rêya Wezareta Avadankirinê û aliyên pêwendîdar, dê nirxandinekê li ser cewhera avakirina projeyan li Herêmê bike. Got jî: Em ê nirxandekê li ser avahiyên Herêmê jî bikin.

Wezîrê Avadankirin û Niştecihkirinê yê Herêmê amaje bi wê yekê jî kir, Herêma Kurdistanê li gorî nexşerêya xeta erdhejê ya Iraqê, ji şeş deveran pêk tê, xweşbextane Herêm di nav devera bi metirsiya navîn de ye.

Ebdulkerîm di berdewamiya axaftina xwe de got, eger erdhejek bi pileya 5 pile li ser pîvera Richter jî çêbibe, bi şertê ku proje li gorî mekanîzma û rênimayên ku berê hatibin cîbicîkirin, dê ziyanên mezin çênabe.

Diyar kir jî, “Lê eger hêza erdhejê bigihe 6 an 7an pileyan, wê demê zirar dê bê guman mezintir bin.”