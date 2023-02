AFAD: Li Meletiyê di erdheja îro de 29 avahî hilweşiyan

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê AFADê Yunus Sezer ragihand, îro piştî ku li Meletiyê bi hêza 5.6 pile erdhejekê rûda, 32 kes ji bin kavilan hatin rizgarkirin û di 2 avahiyan de xebatên lêgerîn û rizgarkirinê didomin. Herwiha eşkere kir ku îro 29 avahî hilweşiyan.

Serokê Serokatiya Rewşa Bilez û Karesatan (AFAD) Yunus Sezer derbarê erdheja îro ya bi hêza 5.6 pile ya li Meletiyê, zanyariyan da û ragihand: “Hejmara avahiyên ku hilweşiyane, 29 e. Mixabin welatiyekî me canê xwe ji dest da û 110 welatiyên me jî birîndar bûn.”

Sezer diyar kir: “Li vê derê bi awayekî sift xebatên me yên lêgerîn û rizgarkirinê didomin. Karmendên me yên lêgerîn û rizgarkirinê ku ji Meletî û bajarên derdorê hatin, tîmeke me ya 657 kesî, xebatên xwe yên lêgerîn û rizgarkirinê didomînin. Niha li 2 avahiyan xebatên rizgarkirinê berdewam in. Ji bin kavilan 32 welatiyên me bi saxî hatin rizgarkirin.”

Herwiha bal kişand ser wê yekê ku li herêmê paşlerze didomin û ji ber vê yekê ji welatiyan daxwaz kir ku ji bo wergirtina kelûpelên xwe, nekevin nav avahiyên ku xisar dîtine.