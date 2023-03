Ji ber erdhejê 20 kes di odeyekê de dijîn

Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê ji ber ku gelek malbat piştî erdhejê neçar man ji malên xwe derbikevin niha di nav malên xizmê xwe de dimînin û heta di jûrekê de 20 kes dijîn û mal û çadir jî destê wan nakevin.

Li apartmana Menekşe ku beriya erdhejên 6ê Sibatê 48 malbat di vê avahiyê de dijiyan û di şevekê de jiyana wan serobino bû. Necat Sezen jî di vê avahiyê dijiya û kargeha wî jî di bin avahiyê de bû.

Necat Sezen niha li gel malbata xwe û malbata birayên xwe di jûrekê ya cîranê xwe de dimîne. Di vê jûrê de 20 kes dijîn. Welatiyê mexdûrê erdhejê dibêje wan bi lez û bez karîn ji avahiya xisardîtî derbikevin û nekarin qet kelûpelên xwe jî li gel xwe derbixin û niha jî di jiyaneke zehmet de benda çareseriyekê ne.

Mexdûrê erdhejê Necat Sezen ji K24ê re diyar kir: “Nêzîkî 20 roj in cîranê me mala xwe ji me re vekiriye em hatin vê derê dimînin. Em 3 malbat in. Dema em derketin me nekarî kelûpelên xwe jî derbixin. Ji bilî van cilan me nîne em li xwe bikin. Çadir jî ji me re derneket.”

Ligel jin û zarokan di jûreke biçûk de 20 kes dijîn, ji ber ku kargeha wan jî zirar dîtiye dahatek wan jî nemaye.

Welatiyên ku ji mal û kelupelên xwe dûr ketine hewil didin ku li gel zarokên xwe hember vê rewşa giran ber xwe bidin û heta ji wan tê dilê zarokên xwe xweş dikin da ku bandorek mayînde li ser derûniya wan neke.

Mexdûra erdhejê dibêje: “Xwedîkirina zarokan zehmet e. Gelek pêdiviyên zarokan hene.”

Herwiha mexdûreke din jî diyar dike:“Em li benda kelûpelên xwe ne û li benda çarenûsa xaniyên xwe ne, em nizanin dê çi bibe.”

Di pêvajoya bêmalmayînê de zehmetiya herî mezin zarok dikêşin, niha daxwaza zarokan ew e ku vegerin ser jiyana xwe ya asayî û vegerin leyîstokên xwe.