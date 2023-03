Mesrûr Barzanî: Kurdistaneke bihêztir pêwîstî bi jêrxaneke pêbawer a bankî heye

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, werçerxana me ya peredayîna dîjîtal dest pê kir û Kurdistaneke bihêztir pêwîstî bi jêrxaneke pêbawer a bankî heye.

Îro Sêşemê 7ê Adara 2023an, Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê bal kişand ser serdana xwe ya îro ya Nexweşxaneya Jinan û Jidayîkbûnê ya li Hewlêrê û got: “Bijîşk, peristar û karmendên vê nexweşxaneyê, sûdê ji xizmetên bankî yên takekesî dibînin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî tekezî li wê yekê kir ku armanca projeya Hejmara Min ew e ku yek milyon karmendên sektora giştî di nava du salan de beşdarî vê projeyê bibin.

Mesrûr Barzanî herwiha twîta xwe de diyar kir: "Kurdistaneke bihêztir pêwîstî bi jêrxaneke pêbawer a bankî heye."

