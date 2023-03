Pedersen: Êşa Sûriyê dê berdewam be, eger çareseriyeke siyasî nebe

Navenda Nûçeyan (K24) – Nûnerê Taybet ê Netewên Yekgirtî ji bo Sûriyê Geir Pedersen got, “Êşa Sûriyê dê berdewam be, eger çareseriyeke siyasî nebe”

Pedersen li ofîsa Netewên Yekgirtî li Cenêvê di konferanseke rojnamevanî de duhî Çarşemê ragihand, gelê Sûriyê piştî şer û pevçûnên ku ev 12 sal in berdewam dike, rastî karesateke sirûştî ya metirsîdar hat.

Got jî, giringiya herêmî û navdewletî bi Sûriyê ji piştî erdhejên meha borî zêde bû.

Her wiha got: “Em bi comerdî tevdigerin û hewlên xwe didomînin ji bo ku ti astengî ji encama sizayan dernekevin. Ev tê wê wateyê ku pêwîstiya me bi aramiyê li ser erdê heye, ez ê vê yekê di civîna Hêzên Erkê Agirbestê li Sûriyê de piştrast bikim ku dê roja Pêncşemê Cenêvê bê lidarxistin.”

Tekez kir ku erkê wî ew e ku balê bikişîne li ser encamên piştî vê rewşa awarte û paşeroja Sûriyeya perçebûyî.

Pedersen tekez kir, “Eger çareseriyeke siyasî nebe, êşa wî welatî dê berdewam be. Heftiya bê krîza vî welatî dê bikeve sala xwe ya 13emîn, û hîn jî bijardeya leşkerî ne çareserî ye, lê belê pêwîstiya wê bi çareseriyeke siyasî ya bilez heye.”