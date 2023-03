Erdogan biryarnameya hilbijartinê îmze kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan biryarnameya hilbijartinê ku dê 14ê Gulanê were encamdan, îmze kir.

Recep Tayyip Erdogan ragihand: “(Biryara encamdana hilbijartinan di roja 14ê Gulanê de) Ev biryar sibe dê di Rojnameya Fermî de were belavkirin û piştî wê, Saziya Bilind a Hilbijartinan (YSK) bernameya hilbijartinan a du mehan, dê bide destpêkirin.”

Erdogan got: “Bi desthilata madeya 116 ya Destûra me ya Bingehîn, min biryarnameya nûkirina hilbijartinan di 14ê Gulanê de, îmze kir.”

Derbarê çêkirina avahiyên li herêma erdhejê, Erdogan diyar kir; ew ê beş bi beş temam bikin da ku ji bo 3,5 milyon însanên xwe ciyên nû, ewledartir û aramtir çêkin û got: "Li herêma erdhejê armanca me ew e ku em di nava salekî da 244 hezar avahî û 75 hezar xaniyên li gundan jî di navê da 319 hezar xanî ava bikin û teslîmî xwediyên wan bikin."

Serokomarê Tirkiyê destnîşan kir, eger pêvajoya 14ê Gulanê bibe ciyê nîqaşên siyasî û kampanyayên derew, dê hemû li ber 85 milyon însanên xwe bikevin webalê û got: "Weke namzedê serokomariyê yê Îtifaqa Cumhûr ji kesên dê bi me re pêşbaziyê bikin û bo nûnertiya li Meclisê hewl bidin hêvî dikim ku piştgiriyê bidin vê banga me."

Erdogan herwiha bal kişand ser xebatên xwe yên ji bo hilbijartinê jî û diyar kir: "Em hemû muzîkên xwe yên hatine amadekirin qedexe dikin û em ê bêyî muzîk kampanyaya xwe bikin. Em ê bi hevdîtinên dualî kampanyaya xwe bimeşînin."