Silêmanî.. Dezgehên hilbijartinê yên partiyên siyasî li ser 5 xalan li hev dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Her du dezgehên hilbijartinan yên Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) li gel dezgehên hilbijartinê yên partiyên din ên Kurdistanê civiyan û li gorî zanyariyan, di civînê de li ser hin xalan hatiye lihevkirin.

Dezgehên hilbijartinê yên PDK û YNKê ji bo gotûbêjkirina mijara hilbijartinan û aktîvkirina Komîsyona Bilind a Hilbijartinan, îro li Silêmaniyê bi dezgehên hilbijartinê yên Yekgirtûya Îslamî, Komela Dadgerî, Partiya Rencdarên Kurdistanê, Partiya Komonîst a Kurdistanê civiyan.

Li gorî zanyariyên peyamnêrê K24ê, di civînê de hevtêgihîştina baş hebû û li ser 5 xalan hat lihevkirin.

Got jî, tê çaverêkirin ku encamên civînê ji bo Parlamentoya Kurdistanê werin şandin û li wir ligel Serokayetiya Parlamentoyê, serokên fraksiyonan û nûnerên pêkhateyan were gotûbêjkirin, ji bo rojek ji bo civîna Parlamentoya Kurdistanê were diyarkirin ku tê de pirsa aktîvkirina komîsyonê û guhertina yasaya hilbijartinan werin gotûbêjkirin.

Peyamnêrê me got jî, di pişt re jî Serokatiya Parlamentoyê dê encamên civînê bigihîne Serokatiya Herêma Kurdistanê, ta ku rojekê ji bo encamdana hilbijartinan diyar bike.