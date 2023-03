Mesrûr Barzanî: Niha Kurdistan ji hemû Iraqê avedantir e

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li Duhokê beşdarî Yekemîn Dîdara Ciwanan bû û gotarekê de bal kişand li ser jiyana çend aliyên ciwanên Kurdistanê û got: Kesên ku dîrokê nizanin, nikarin paşerojeke baştir ji bo xwe ava bikin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di gotara xwe de got: “Rojên Serhildana Kurdistanê û rizgarkirina bajar û bajarokên Kurdistanê li hemû gelê Kurd pîroz dikim. Bîranîneke mezin û pîroz e ji bo rizgarbûna gelê me ji bin destê bindestiyê û qonaxeke dîrokî bû di jiyana hemû gelê Kurdistanê de. Yên beriya serhildanê li Iraqê jiyane û yên li derveyê welat koçber bûne, jiyana koçberî û koletiyê dîtine. Tê bîra min gelek caran dema em li gel heval û Pêşmergeyên xwe rûdiniştin, digotin “Xwazî em vegerin Kurdistanê û azad bijîn, bila di bin teraşekê de be jî. Hezar spas ji Xwedê re em vegeriyan Kurdistanê. Kurdistan niha azad e. Em ne di bin teraşê de ne, lê belê Kurdistan ji hemû Iraqê avedantir e.”

Bal kişande ser wê yekê, “Piştî serhildanê çend nifş çêbûn, mezin bûn, çûn zanîngeh û peymangehan. Lê ya ku niha diyar e ev e ku gelek ji van ciwanan êş nedîtine, dibe ku qîmeta vê azadiya niha nizanin, bi îzna Xwedê ew jiyana ku me dîtiye qet nebînin. Her tim bi serbilindî bijîn û ya ku divê em herdu bikin ev e ku em bi hev re bixebitin, da ku jiyanek çêtir peyda bikin.”

Serokwezîr di beşeke din a gotara xwe de got: “Yê ku bi dîroka xwe nizane nikare ji xwe re pêşerojeke baştir ava bike. Pêwîst e em hemû li dîrokê binêrin û bibînin ku me ji ku dest pê kir û gihîştin kû derê. Gelek caran pirsgirêk kêşe hebûne, pêwîst e em bizanin çavkaniya van pirsgirêkan çi ne, çima pêşiya me digirin û daxwazên me wek pêwîst nehatine cibicîkirin? Ev ne karê me yê bi tenê ye, ev karê me bi hev re ye, bila her kes li mala xwe ewê bavê wan Pêşmege bû, nexweşî û bindestê dîtiye, bîne bîra kur û keçên xwe ku çi dîtiye û niha di çi jiyane de ye.”

Her wiha got jî: “Ji bo parastina vê jiyanê divê em bi hev re bixebitin û divê dîsa vê ezmûnê biparêzin. Pêwîst e Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî derfetan bide ciwanan da ku pêşerojeke baştir ji bo xwe ava bikin.”