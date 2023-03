Komîta Karûbarên Yasayî ya Parlamentoyê ji bo sererastkirina yasaya hilbijartinê dicive

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîta Karûbarên Yasayî ya Parlamentoya Kurdistanê ji bo gotûbêjkirin û amadekirina raportekê ji bo xwendina yekem a çend pêşniyarên sererastkirina yasaya hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê îro bicive.

Her yek ji fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK), Tevgera Gorranê û hejmarek parlamenteran ev projeyasa pêşkêş kirine.

Her derbarê hilbijartinên parlamentoya Kurdistanê de jî, Seroka Parlamentoya Kurdistanê Rêwaz Fayiq got: Aliyan heta radeyekê lihev kirine û dê di demek nêzîk de dest bi pêngavên sererastkirina yasaya hilbijartinan bikin. Her wiha wê hêvî kir jî ku îsal hilbijartin bên kirin.

Her wiha Endamê Polîtburo û Berpirsê Nivîsgeha Rêxistina Hewlêrê ya PDKê Serbest Lazgîn berî çend rojan ragihandibû, civînên Silêmanî û Hewlêrê, bi armanca lihevkirina di navbera partî û pêkhateyan de ye, ta ku îsal hilbijartin bên kirin.