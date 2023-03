Pakistaniyek daxwaza serxwebûna Skotlandê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê nû yê Partiya Niştimanî ya Skotlandê ragihand, Skotland ji hemû deman zêdetir pêwîstiya wê bi serxwebûnê heye û ew ê serxwebûnê ji bo gelê Skotandê bi dest bixin.

Hemze Yûsif welatiyekî bi eslê xwe Pakistanî û Misilman e û di hilbijartinan de bûye Serokê Partiya Niştimanî ya Skotlandê û cihê Nicola Sturgeon girtiye.

Hemze Yûsif dibe Serokwezîrê Skotlandê û di daxuyaniya xwe ya yekem de ragihand ku ew dest ji serxwebûna Skotlandê bernade û niha dema serxwebûnê ye.

Serokê nû yê Partiya Niştimanî ya Skotlandê dibêje: “Soz û pabendiya min a temam li hember we ew e ku dest bi karê me yê dîrokî û sereke, tevgera me ya civakî dikim bi arasteya serxwebûna Skotlandê. Xelkê Skotlandê niha ji hemû deman zêdetir pêwîstiya wî bi serxwebûnê heye. Em ew nifş in ku em ê serxwebûnê ji bo gelê Skotlandê bi dest bixin.”