Amerîka.. Di dema nimêjê de bi kêrê êrîşî mela kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Li gor dîmenên vîdeoyekê ku belav bûye, kesekî li mizgeftekê li eyaleta New Jersey ya Amerîkayê, êrîşî melayekî kir û ew birîndar kir.

Kanala NBC ya Amerîkayê ragihand, kesekî bi navê Şerîf Zorba ku 32 salî ye, di dema nimêjê de çûye nav Mizgefta Omer Bin Xetab a li bajarê Paterson yê li eyaleta New Jersey ya Amerîkayê û êrîşî melayê mizgeftê yê bi navê Seyîd Neqîb kir û bi kêrê, ew birîndar kir.

Kanalên Amerîkayê destnîşan dikin, piştî ku êrîşkar ji aliyê cemaeta nimêjê ve hatiye girtin, polîs gihîştine cihê bûyerê û ew desteser kirine.

Kanala NBC eşkere kiriye ku li gor polîsê Paterson, Şerîf Zorba beriya niha jî çend tomet li ser wî hebûne, ji wan; hewldana kuştinê, çend caran çûye mizgeftê û amadekariya êrîşê kiriye û plan daniye.

Serokê Şaredariya Paterson ragihandiye, Mela Seyîd Neqîb li nexweşxaneyê di beşa çavdêriya hûr de ye, herwiha gelek polîs li derdora mizgeftê hatine belavkirin.

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ