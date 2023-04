Alîkarê Wezîrê Derve yê Amerîkayê bo K24: Em dixwazin hinardeya petrola Herêma Kurdistanê demildest dest pê bike

Hewlêr (K24) – Alîkarê Wezîrê Derve yê Amerîkayê Jeffrey Payette li ser pirsa Peyamnêrê Kurdistan24ê ragihand, Amerîka di asta bilind de pêşwazî li rêkeftina Hewlêr û Bexdayê dike û dixwaze hinardeya petrola Herêma Kurdistanê demildest dest pê bike.

Jeffrey Payette ji Kurdistan24ê re diyar kir ku ew piştevaniya rêkeftina navbera Hewlêr û Bexdayê dikin û destnîşan kir ku hejmarek kompaniyên Amerîkî di sektora enerjiya Herêma Kurdistanê de kar dikin.

Payette ragihand, ew dixwazin demildest hinardeya petrola Herêma Kurdistanê dest pê bike û bi rêya balyozxane û konsulxaneya xwe ya li Hewlêr û Enqere û Bexdayê çavdêriya rêkeftinê dikin.

Derbarê rola Amerîkayê di vê proseyê de, Jeffrey Payette eşkere kir ku ew ligel hevbeşên xwe yên li Tirkiyê kar dikin ji bo destpêkirina hinardeya petrola Kurdistanê.

Jeffrey Payette got: “Şêwirmendê Asayîşa Niştimanî ya Amerîkayê roja Înê daxuyaniyek belav kir. Ev jî nîşandana piştevaniya bihêz a Amerîkayê ye di asta gelek bidin de ji bo rêkeftina hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê ku di navbera Hewlêr û Bexdayê de hatiye îmzekirin. Lê belê ligel vê jî li ser asta temamê îdareyê û bi rêya balyozxane û konsulxaneya me ya li Hewlêr, Enqere û Bexdayê, me girîngî daye vê mijarê.”

Derbarê sedema girîngîdana Amerîkayê bo vê rêkeftinê de, Jeffrey Payette diyar kir: “Gelek sedem hene, lê belê yek ji wan hebûna veberhênanên gelek baş ên Amerîkayê ye di sektora petrol û gaza Herêma Kurdistanê de. Em bi dilxweşî kar dikin ji bo dîtina mekanîzmayek ji bo destpêkirina demildest a hinardeya petrola Herêma Kurdistanê, em gelek bi germî pêşwazî li rêkeftina Hewlêr û Bexdayê dikin. Em di pêwendiyê de dibin ligeş hevpeymanên xwe yên Tirk ji bo hêsankarîkirina vê rêkeftinê û destpêkirina hinardeya petrola Herêma Kurdistanê bi rêya Bendera Ceyhanê.”