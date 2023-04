Serokê Herêma Kurdistanê û Papayê Vatîkanê civiyan

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ligel Papayê Vatîkanê, Papa Francis civiya.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî derbarê hevdîtina xwe ya ligel Papa Francis de tweetek belav kir û got: “Ez şanaz im ku îro li gel Papa Francis civiyam û kêfxweş im ku ez wî di tendirustiyeke baş de dibînim.”

Serokê Herêma Kurdistanê diyar kir jî, Papa Francis di hevdîtinê de tekezî li ser berdewamiya aramî û biratiya di navbera pêkhatên Iraqê de kir û tekezî li ser berdewamiya bihêzkirina aştî û pêkvejiyana li Herêma Kurdistanê û Iraqê kir.

I’m honored to meet Pope Francis today & delighted to see His Holiness in good health. @Pontifex stressed the importance of preserving peace & fraternity among Iraq’s communities. I reiterated my commitment to continue promoting peace & coexistence in Kurdistan , Iraq & beyond. pic.twitter.com/1mnv4gzB3J