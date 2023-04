Berdevkê Pentagonê li ser bûyera Firokexaneya Silêmaniyê daxuyanî da

Hewlêr (K24) – Berdevkê Pentagonê Patrick Ryder derbarê Firokexaneya Silêmaniyê de daxuyaniyek da û ragihand, ew mûşeka ku arasteyî firokexaneyê hat kirin, tenê 100 metre ji karwanê hêzên wan dûr bûye.

Îro Pêncşemê 13ê Nîsana 2023an, Berdevkê Pentagonê Patrick Ryder eşkere kir, ew lêkolînê li ser bûyera Firokexaneya Silêmaniyê dikin, ku mûşeka hatiye arastekirin, tenê 100 metre ji karwanê hêzên wan dûr bûye.

Patrick Ryder eşkere kir ku ti qurbaniyên wan di bûyera Firokexaneya Silêmaniyê de derkenetiye holê û ew ji sala 2014an ve di şerê dijî DAIŞê de hevpeymana Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) ne.

Ryder got: “7ê Nîsanê karwanekî otomobîlan ku serbazên Amerîkî jî tê de bûn, li Herêma Kurdistanê li nêzîkî Silêmaniyê hat armanckirin, wek hûn dizanin Hêzên Amerîkayê li Sûriye û Iraqê ji bo hevkariya hêzên xwecihî li wê derê ne bo şerê dijî DAIŞê. Di wê êrîşê de ti qurbaniyek nebû û êrîş jî li dûrê zêdetirî 100 metre ji karwanê wan otomobîlan bû ku serbazên me tê de bûn.”

Herwiha diyar kir: “Centcom niha bi lêkolîna wê êrîşê ve mijûl e. Wek min got, erkê serbazên me hevkariya wan hêzan e ku li dijî DAIŞê şer dikin û em alîkariya Iraqê jî dikin li dijî DAIŞê. Hêzên me li Iraqê beşdarî şer nabin, tenê şêwir û rahênanê didin iraqiyan. Hêzên me li Sûriyê jî hene ku hevkariya HSDê dikin. Li herdu aliyan armanca me jinavbirina yekcarî ya DAIŞê ye. Fermandariya Giştî ya Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê li Iraqê ne û li wê derê operasyonên xwe encam didin.”

Roja 7ê Nîsana 2023an, Asayîşa Firokexaneya Navdewletî ya Silêmaniyê ragihandibû ku li nêzî têla Firokexaneya Navdewletî ya Silêmaniyê teqînek pêk hat û di encamê de ti ziyanên canî çênebûn.

Medyaya Iraqî jî ragihand, bûyera li Firokxaneya Silêmaniyê di encama êrişa dronên Tirkiyê de bû û Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Ebdî jî ji hewleke kuştinê rizgar bû.

Destpêkê Navenda Ragihandinê ya Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) red kiribû ku Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Ebdî di dema êrîşê de li Silêmaniyê bû, lê piştre vegeriya û di daxuyaniyekê de li wê yekê mikur hat û ragihand, Mezlûm Ebdî di dema êrîşê de li Silêmaniyê bû û bi selametî gihîştiye navçeyên bakur û rojhilatê Sûriyê.

Her wiha Mezlûm Ebdî di peyamekê de ku li twîtterê belav kiribû got: “Em bi tundî armanckirina Firokexaneya Silêmaniyê ji aliyê Tirkiyê ve şermezar dikin. Ev binpêkirin li Iraq û Sûriyê berdewam in û rehendên wê yên metirsîdar li ser herêmê hene.”