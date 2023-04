Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî peyama hevxemiyê ya Mesrûr Barzanî gihande malbata şehîdên Cindirêsê

Hewlêr (K24) – Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî bi navê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî serdana malbata şehîdên Cindirêsê kir û sersaxî ji malbatê re xwest.

Şanda Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî ligel endamên malbata şehîdên Cindirêsê civiya û peyama sersaxiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî gihande malbata şehîdên Newrozê û da zanîn ku Mesrûr Barzanî ji roja yekem ve mijara şehîdkirina 4 welatiyên Kurd li Cindirêsê, dişopîne û daxwaza eşkerekirina hûrgiliyên bûyerê dike.

Hêsirên çavên dayika şehîdên êvara Newrozê hîn jî ziwa nebûne, serdana şanda Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî li cem dayika şehîdan, bi girîng û pir bi nirx tê dîtin û dibêje ku ew spasiya Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî dike, ku li Efrînê ligel wan e.

Dayika Şehîdan diyar kir: “Silavên min pir ji Barzanî re hene, ji hemûyan re silavan dikim, Xwedê ji hemûyan razî be, bila barê me rakin, bi me re alîkar bin, em bi tenê ne, ez çavên hemûyan maç dikim.”

Êvara Newroza 2023an, çekdarên opozîsyona Sûriyê li navçeya Cindirêsê ya ser bi Efrînê, 4 Kurd ji ber vêxistina agirê Newrozê şehîd kirin. Serokatiyên Herêma Kurdistanê wê demê komkujî şermezar kirin û daxwaza eşkerkirina bûyerê kirin. Di bin fişarê de û bi berdewamiya xwepêşandan û daxwazên dadgehkirina kujeran, 7 kes hatine desteserkirin ku heta niha lêkolîna derbarê wan de berdewam e.