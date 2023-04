Nêçîrvan Barzanî: Em ê ji bo rizgarkirin û diyarkirina çarenivîsa Êzidiyên revandî berdewam bin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro bi boneya cejna Çarşema Sersalê ya Êzidiyan di peyamekê de pîrozbahî li hemû Êzidiyan kir û ragihand, ji bo rizgarkirin û diyarkirina çarenivîsa Êzidiyên revandî, em ê berdewam bin.

Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê:

Cejna Sersala Êzdiyan li hemû xûşk û birayên Êzdî li Kurdistan, Iraq û li her dera cîhanê bin, bi germî û ji dil pîroz dikim, hêvîdar im cejn, sersal û bêhnvedaneka xweş û aram derbas bikin.

Silav û rêz ji bo malbat û kesûkarên qurbaniyên Êzdî yên destê terorê. Dilê me herdem li cem wan e û hemûyan piştrast dikin ku heta Êzdiyek wenda û revandî ma be, em dê li ser rizgarkirin û diyarkirina çarenivîsê wan berdewam bin.

Cejn li hemûyan pîroz be, her sal bi xêr û xweşî be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

19.04.2023