Serokwezîr Mesrûr Barzanî: Bi hêviya ku ev cejn bibe havênê pêşvebirina aştiyê

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya Cejna Remezanê, peyameke pîrozbahiyê arasteyî misilmanên Kurdistan û Iraq û cîhanê dike.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyama xwe de diyar dike: “Bi hêviya wê yekê ku ev cejn bibe havêna xweşî û xweşguzeranî û pêşvebirina aştî û tebayî di navbera hemû pêkhateyên gelê Kurdistanê de û seqamgîrbûna aştî û aramiyê li cîhanê.”

Peyama pîrozbahiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Bi boneya hatina Cejna Remezana pîroz, pîrozbahiyeke germ arasteyî misilmanên Kurdistan û Iraq û cîhanê dikim, bi taybetî pîrozbahiyê li Pêşmergeyên qehreman û hêzên asayîşa navxwe û kesûkar û malbatên serbilind ên şehîd û enfalkiriyan dikim. Hêvîdar im di xweşî û şadî û keşeke aram de rojên cejnê derbas bikin.

Bi hêviya wê yekê ku ev cejn bibe havênê xweşî û xweşguzeranî û pêşvebirina aştî û tebayî di navbera hemû pêkhateyên gelê Kurdistanê de û seqamgîrbûna aştî û aramiyê li cîhanê.

Cejna we pîroz be û her dem di xweşiyê de bin

Mesrûr Barzanî

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê

20ê Nîsana 2023an