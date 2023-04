Demirtaş bi tirkî û kurdî peyama cejna Remzanê da

Navenda Nûçeyan (K24) – Hevserokê Giştî yê HDP'ê Selahattîn Demîrtaş ku di Girtîgeha Edîrneyê de ye, bi peyameke vîdyoyî bi tirkî û kurdî cejna Remezanê li hemûyan pîroz kir.

Hevserokê Giştî yê HDP'ê Selahattîn Demîrtaş ku nêzî 6.5 sal in di Girtîgeha Tîpa F a Edîrneyê de ye, bi peyameke vîdyoyî ya ku li ser hejmara xwe ya Twitterê parve kir, cejna Remezanê pîroz kir.

Demirtaş di vîdyoya bi dengê xwe de bi tirkî û kurdî cejna Remezanê li hemûyan pîroz kir.

Demirtaş bi tirkî got: “Bila ev cejn bibe sedema firehî, bereket û aştiyê. Bila guherîna ku her kes li bendê ye bi xwe re bîne. Cejna we pîroz be înşallah.”

Bi kurmancî û dumilî jî got: “Cejna we pîroz be. Roşane şima bimberek bo.”