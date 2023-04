Bertekên li dijî helwesta TÎPê berfireh dibin

Stenbol (K24) – Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ku bi egera girtinê, ji lîsteya Partiya Çep a Kesk û di banê Tifaqa Ked û Azadî de beşdarî hilbijartina parlamenterî ya Tirkiye dê bibe û çend partiyên çep û sosyalîst jî di vê tifaqê de ji heman lîsteya Partiya Çep a Kesk dê bikevin hilbijartinê. Lê Partiya Karkerên Tirkiye (TÎP) ku di heman tifaqê de cîh digire ji lîsteya partiya xwe dê bikeve hilbijartinê.

Ev demeke helwesta TÎPê ji aliyê endamên tifaqê ve bi hinceta hejmara parlamenteran kêmtir bike tê rexnekirin. Hin endamên tifaqê jî armanca xwe hevbeş derdixin pêş û kêşeyekê di helwesta TÎPê de nabînin.

Tifaqa Ked û Azadî ya bi pêşengiya HDP hatibû avakirin li gel hin partiyên çep û sosyalîst li ser navê Partiya Kesk a Çep beşdarî hilbijartinê dibe lê Partiya Karkerên Tirkiyê (TÎP) ku di vê tifaqê de cîh digire li ser navê partiya xwe beşdarî hilbijartinê dibe.

Gelek siyasetmedarên Kurd bi taybet aliyê HDP helwesta TÎPê bi hinceta hejmara parlamenteran dê kêmtir bike xelet dibîne û bang li TÎPê kiribû ji lîsteya Partiya Kesk a Çepê bikevin hilbijartinê lê ev daxwaz hat redkirin.

Herî dawî Pervîn Buldan Hevseroka HDP ragihand ji xeynî dengê ku biçe Partiya Çep a Kesk dê bi kêrî AKPê bê, di nav tifaqê de deng bo kîjan partî bê dayîn ev ne bo tifaqê ji bo wê partiyê tê hesibandin.

Bi nêrîna namzeda Parlamenterê Partiya Kesk a Çep Kezban Konukçu gotina Buldanê rexneyeke ji bo Partiya Karkeran a Tirkiyê nîn e ev mesaj bo desthilata heyî ya siyasî ye.

Namzeda Parlamenterê Partiya Kesk a Çep Kezban Konukçu ji K24ê re diyar kir: “Dil dixwest ku Partiya Karkerên Tirkiyê di lîsteya Partiya Çep a Kesk de beşdarî hilbijartinê bûbûya lê ew nexwestin. Têkoşîna me her du partiyan jî li dijî rejîma sîstema Serokkomariyê ye û em ê dostanî bi hev re têkoşîneke siyasî pêk bînin.”

Serokê Partiya Tevgera Kedkaran Hakan Ozturk ku partiya wî di tifaqa Ked û Azadî de cîh digire ji bo hejmareke zêdetir parlamenter derxin balê dikêşîne ser girîngiya tifaqê û yekitiya siyasî.

Serokê Partiya Tevgera Kedkaran Hakan Ozturk ji K24ê re diyar kir: “Bêguman ji bo berjewendiya siyasî bo tifaqa me ya baştir ew e ku hemû partiyên em nêzî hev in di lîsteya Partiya Çep a Kesk de bikevin hilbijartinê, bi vê rêbazê hejmara parlamenterên me jî dê zêdetir dibû û li parlamentoyê bi awayek xurt me gelê xwe temsîl dikir.”

HDP ji ber metirsiya girtinê li ser navê Partiya Çep a Kesk beşdarî hilbijartina 14ê Gulanê ya bo parlamenteriya Tirkiye dibe û armanca wan ew e ku rêjeya dengê xwe derxin ser %15 û ji zêdeyî 100 parlamenter derxin.