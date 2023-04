Serokê HAK PARê: Eger yekîtiya Kurdan ava bibe çareseriya Pirsa Kurd dê pêş bikeve

Hewlêr (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Maf û Azadiyan (HAK PAR) Duzgun Kaplan diyar kir: “Mixabin yekîtiya Kurdan tune, eger yekîtiyek ava bibe, em ê di çareserkirina meseleya Kurd de pêş bikevin.”

Duzgun Kaplan li bajarê Hewlêrê beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û derbarê hilbijartinên 14ê Gulanê û bernameya Partiya Maf û Azadiyan (HAK PAR) de, bersiv da pirsên Cemal Batun.

Kaplan li ser helwesta Tifaqa Cumhur û Tifaqa Milet a li hember Pirsa Kurd diyar kir: “Ev sed sal in heman tiyatro ye, di sed salan de me gelek alîkariya wan kiriye ji bo desthilatdariya wan, Osmanî û Îtihad Tereqî, muhafazkar û CHP, ev sed sal in didome, ew jî baş dizanin ku Kurd alîkariya kê bikin, ew dibe desthilatdar. Lê belê derdê wan ne mesela Kurd e. Em di çareseriyê de dilsoz in, eger tiştên baş bikin em alîkariya wan dikin, lê bawer bikin derdê wan desthilatdariya Tirkiyê ya rantê ye.”

Duzgun Kaplan bal kişand ser rewşa xirab a aboriya Tirkiyê û got: “Aboriya xirab a Tirkiyê ji ber meseleya Kurd e, 45 sal in şer heye û pere diçe şer, bi kurtasî derdê wan ne çareserkirina êşên welat e.”

Serokê Giştî yê HAK PARê dibêje: “Mixabin yekîtiya Kurdan tune, du sed sal in tune, êşa min jî ev e, eger yekîtiyek ava nebe, meseleya Kurd jî çareser nabe, em her çar parçeyên Kurdistanê, xeta milî û xeta xêr ku mafên Kurdan diparêze, bawer bike ji dijmin bihêztir e, eger yekîtiyek ava be, em ê di çareserkirina meseleya Kurd de pêş bikevin.”