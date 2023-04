Li Diyarbekirê Pêşangeha Cotkarî û Ajalvaniyê birêve diçe

Diyarbekir (K24) - Piştî erdhejên ku li bajarên Bakurê Kurdistanê karesatên mezin peyda kiribû, yekemîn pêşangeh a li Bakur, li Diyarbekirê bi 14 emîn Pêşangeha Cotkarî û Ajalvanî dest pê kir. Pêşangeh bi beşdariya 108 Kompanya û 208 degehan dest pê kir. Ligel mêvan û kompanyayên ku ji Tirkiyê beşdar bûn, ji Herêma Kurdistanê û welatên din jî, beşdarî di pêşangeha cotkarî û ajalvanî de kirin.

14emîn Pêşangeha Cotkarî û Ajalvanî ya Mezopotamyayê li Diyarbekirê destpê kir. Merasîma destpêkirina pêşangehê bi sitranên Koma Koroyê ya Sûrê ku ji welatiyên xwedî pêdiviyên taybet in pêk dihat, hat kirin.

Serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê Mehmet Kaya da zanîn ku mebesta wan ji van pêşangehan, bi şêwaz û teknolojiyên dawî û pêşketî bipêşxistina hiberîna cotkarî û ajalvanî ye.

Mehmet Kaya ji K24ê re diyar kir: “Serdema pandemiyê û erdhêjên ku çêbûn, nîşanî me dan ku; maka hilberînê cotkarî û ajalvanî ye. Yanî hûn bikarin her tiştekî hilberînin jî, heger ku hilberina cotkarî nebe, ew hilberîn bê wate dibin. Îro li hemû cîhanê jî ev girîngî tê axaftin. Lê li her derê cîhanê jî, weka devera me, derfet û demsal ew qas guncav nîn in. Li devera me erd û zeviyên cotkarî hene û çavkaniyên avê jî gelek in. Ev şanseke mezin e, tenî dimîne, bi projeyan û bi şêwaz û teknolojiyê hilberîneke berhemkar kirin. Ev pêşangeh jî, ji bo parastina axê û cotkariya berhemdar xwedî girîngiyên mezin e. Mebesta me ya serekî ji bo cotkaran li ser derfetên heyî, berhemadayîneke baş peyda kirine.”

Beşdarên ku ji Herêma Kurdistanê bi taybet jî ji Duhokê beşdarî pêşangehê bûbûn jî, bal kişandin ku pêşangeh, ji bo agahdarbûna ji pêşketinên dawî û xurtkirina pêwendiyan organîzeyên girîng in.

Nûnerê Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê ya Duhokê Hamîd Mecîd Rebedkî ji K24ê re diyar kir: “Tiştê balkêş ku min li vê derê dîtin; yek ew dronên ku derman direşînin ku di nav 10 xulekan de, dikarin 30 donim erd derman bikin û 4-5 metreyan bilind dibin. Ew gelek balkêş e. Teknolojiyeke nû ye û pêwsitiya me jî pê heye. Yeka din jî, makineya ku li nav erdan ax û beran dike nav xwe û di zikê xwe de, axê paqij dike û berdide bû. Ew hem hoka zeviyan zêde dike, hem jî axê ji beran paqij dike.”

Welatî jî, pêşangehan ji bo hemû pêwsitiyên xwe li heman ciyî, bi baştirîn bihayan peydakirinê wek derfet dibînin.

Cotkar Memdûh Fîdan diyar kir: “Em ji bo ku li fiyetan binihêrin hatin, me li kulfetoran nihêrt, li yêmê heywanan nihêrt. Yêk ku nehatine jî bila werin vê derê û pêşangehê bîbinin. Li vê derê her pêwistî hene û fuar derftên baş in.”

Cotkar û pisporên cotkarî balê dikşînin ku hilberina cotkarî û ajalvanî li her deverî pêwistiya serekî ye û divê polîtîqayên welatan de, hilberîn mebesta serekî be.

Di 14 emîn pêşangeha Cotkarî û Ajalvanî ya Diyarbekirê de, ji dermanên cotkarî bigirin, heta alet û amûrên cotkarî û teknolojiya cotkarî. Ji wan jî bigirin heta şitil û berhemên cotkarî li ser 108 dezgahên ku hatine li bê pêşangehê hatine vekirin, tên pêşkêş kirin. Beşdarên pêşangehê çaverêne ku welatî û cotkar bi girseyî serdana pêşangehê bikin û pêwsitiyên xwe dabîn bikin da ku ew jî dikare xwe bizavek bikin.