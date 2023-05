Kiliçdaroglu sedema redkirina tezkereya Sûriyê eşkere kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) û namzedê Serokomariya Tirkiyê Kemal Kiliçdaroglu derbarê sedema redkirina xwe ya tezkereya Sûriyê de ragihand: “Ez ti car di welatê xwe de leşkerên biyanî naxwazim.”

Kemal Kiliçdaroglu li bajarê Zonguldakê yê Tirkiyê di axaftina xwe de sedema redkirina xwe ya tezkereya Sûriyê eşkere kir û got: “Tezkereyeke Sûriyê hebû, tê de ji bo têkoşîna li dijî rêxistinên terorê, mafê vexwendina leşkerên biyanî bo Tirkiyê hebû. Ez ti car di welatê xwe de leşkerên biyanî naxwazim.”

Kiliçdaroglu diyar kir: “Ez ê aştiya 85 milyon kesan pêk bînim. Em ê li welatê herî xweş ê cîhanê, di nav aramî û aştiyê de bijîn. Dilê min bi we re ye.”

Namzedê Serokomariya Tirkiyê Kemal Kiliçdaroglu diyar kir ku ew ê welatiyên Sûriyê yên li Tirkiyê vegerîne welatê wan û got: “Ez wisa difikirim ku her tiştî li ser edaletê ava bikim. Li welatê me 3 milyon û 600 hezar welatiyên Sûriyê hene. Herî dereng di nava 2 salan de em ê hemû welatiyên Sûriyê vegerînin welatê wan.”