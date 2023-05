Wezareta Derve ya Amerîkayê: Dostaniya Amerîka û Herêma Kurdistanê dê bihêz bimîne

Hewlêr (K24) – Wezareta Derve ya Amerîkayê dostaniya navbera Kurdistan û Amerîkayê dubare dike û radigihîne: “Dostaniya navbera Amerîka û Herêma Kurdistana Iraqê dê bihêz û berfireh bimîne.”

Beşa Rojhilata Nêzîk a Wezareta Derve ya Amerîkayê li ser Twitterê ragihand: “Dostaniya navbera Amerîka û Herêma Kurdistana Iraqê dê bihêz û berfireh bimîne.”

Herwiha di beşeke din a twîtê de hatiye diyarkirin: “Alîkara Wezîrê Derve yê Amerîkayê bo Karûbarên Rojhilata Nêzîk Barbara Leaf û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, behsa asayîş û seqamgîriya navçeyê di çarçoveya Herêma Kurdistana Iraqê de bi hevbeşiya ligel Amerîka û Bexdayê kirin.”

Îro Çarşemê 3ê Gulana 2023an, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li Alîkara Wezîrê Derve yê Amerîkayê bo Karûbarên Rojhilata Navîn Barbara Leaf û şanda pê re kir.

Di civînê de ku Balyoza Amerîka li Iraqê Alina Romanawski û Konsulê Giştî yê Amerîkayê Irvin Hicks amade bûn, behsa pêşhatên dawî yên li Iraqê û pêşxistina pêwendiyên dostane yên Herêma Kurdistanê û Amerîkayê hatin kirin.

Mijara sereke ya hevdîtinê, girîngiya çareserkirina pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de bû û her du alî hevdeng bûn ku divê rêkeftina petrolê ya di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de bi zûtirîn dem were cîbicîkirin û hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê dest pê bike û êdî welatiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê bi giştî zirarê nebînin.

Derbarê rewşa Herêma Kurdistanê de jî, Serokwezîr Mesrûr Barzanî tekezî li ser wê yekê kir ku pêwîst e hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê îsal di dema xwe de bên kirin û ji bo vê mebestê jî, me amadebûna Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo dabînkirina hemû hêsankariyan nîşan daye.

Di beşeke din a civînê de, guftûgo derbarê çaksaziyên Wezareta Pêşmerge, giringiya cîbicîkirina rêkeftina Şingalê û asayîkirina rewşa wê navçeyê, derketina mîlîşya û grûpên çekdar ên neyasayî û vegera koçberan bo cihên xwe de hatin kirin.

US-IKR partnership remains strong and expansive. Assistant Secretary Barbara Leaf and @masrourbarzani discussed how cooperation within the Iraqi Kurdistan Region, with Baghdad, and with the United States will deliver greater security and stability. pic.twitter.com/clRKI6I17Q